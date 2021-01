Se debe reeducar a padres para terminar con los castigos corporales a infantes: SIPINNA

La secretaria ejecutiva del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Mercy Pérez Arévalo, señaló que erradicar la violencia hacia los menores es difícil pues es necesario reeducar a los padres.



"No es la potestad (de los padres), no es este derecho que tienen (…) el que les permite violentar a una niña o niño. No existe ese derecho. Las niñas y los niños son sujetos de derecho y (tienen) derecho a vivir libres de violencia. Tenemos que empezar a educarnos nuevamente y eso ha sido muy complicado, porque ahora se ha prohibido el castigo corporal. El 99 por ciento de nuestras familias lo utiliza".



Agregó que el castigo corporal es una forma sociocultural y no es porque los padres o familias sean malos. Por ello, agregó, es de suma importancia impulsar una nueva forma de educar desde casa.



"Las personas que utilizan estos mecanismos no es porque sean malas sino que es un proceso cultural. Así nos educaron. Es un proceso lento pero que sí necesitamos impulsarlo y más ahorita que los niños están en casa".



Por ello, Pérez Arévalo urgió a las familias, amigos y vecinos a colaborar en las denuncias si es que son testigos de posibles casos de violencia infantil.



"La ciudadanía tenga la certidumbre de que si está escuchando que en la casa del vecino se está suscitando algún problema, pueden llamar al 089. Tanto la Procuraduría como SIPINNA, como la Policía, tenemos que llegar y decir en qué les ayudamos", concluyó.