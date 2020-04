Se defiende exfuncionario de Espacios Educativos: la 4T en Veracruz me inventó delitos

El ahora exjefe del Departamento de Acuerdos y Seguimiento del Instituto de Espacios Educativos, Erik Sánchez Vázquez, acusó ser víctima de “un cuatro” por parte del titular del organismo, Ricardo García Jiménez y del secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar, afirmando que le sembraron droga y le inventaron un delito para perjudicar su imagen.Este viernes, el Secretario de Educación reveló que Sánchez Vázquez, además de ser detenido por portación de sustancias nocivas para la salud, fue denunciado por el presunto delito de extorsión , pues incluso presuntamente filtraba información de contratos.Al respecto, el exfuncionario acusó que le inventaron todos los cargos por “instrucciones superiores”, luego de que pidiera un informe sobre las obras entregadas a una empresa perteneciente a Roberto Ixtla Campuzano e Iván Villanueva.Afirmó que incluso desde diciembre ya no tuvo injerencia en los contratos de las obras que se licitarían en Espacios Educativos. El pasado 13 de abril giró un oficio al titular del Instituto pero nuncá obtuvo respuesta."Recibo una llamada del ingeniero Ricardo García Jiménez. Antes giré un oficio en el que detectaba algo raro en las obras. Roberto Ixtla Campuzano tenía reuniones con el Director y con Iván Villanueva Sánchez, los cuales manejan un consorcio de obras y yo pedí pruebas y a mí me negaban la información".Explicó que el mismo día recibió una llamada de García Jiménez, quien le ordenaba acudir a la Sala de Secretarios de la SEV para atender a un grupo de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, “de la cual yo tenía toda la información respecto del tema a tratar”.“Salgo de mi oficina del IEEEV con mi corazón sano y me subo a mi camioneta pero cuál fue mi sorpresa, ya había una motociclista y el conductor se me quedó mirando, al llegar a la plaza comercial ubicada cerca de la institución, ya me estaban esperando cerca de 40 elementos policiacos a bordo de varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes me detienen y me ordenan bajar de mi camioneta, sin mediar una orden de cateo se metieron al interior de mi vehículo y uno de los oficiales saca un sobre de color amarillo y me dice traes droga, por lo que me detienen y me llevan al cuartel de San José”, dijo.Tras esto, fue llevado a la Fiscalía General del Estado donde “no se prestaron al juego” pero después los trasladaron a los Juzgados en Pacho Viejo.“En donde la Jueza al no analizar mi caso y no contar con los elementos necesarios para procesarme, me deja en libertad, porque estaba mal armado ese cuatro que me hicieron”, dijo.De acuerdo a Sánchez Vázquez, después de esto, el director de Espacios Educativos se comunicó con él y le reveló que por "instrucciones superiores" le inventaron todo el proceso y que buscarán a empresas para denunciarlo por corrupción."Me dijo que por instrucciones superiores habían hecho eso y mencionó a Zenyazen y me dijo que fue más arriba, le dije que no creía que se prestaran para eso. Me dijo que me tenían otro tamal para mí. Nunca pensé que la Cuarta Transformación era peor que el PRI, yo sí confiaba en la Cuarta Transformación. Presiento que el ingeniero Cuitláhuac no está al tanto de esto", dijo.Por lo anterior, exigió que se limpie su imágen, la reinstalación de su puesto, además de que los daños económicos y morales sean pagados.Asimismo, responsabilizó a las autoridades involucradas de lo que le pueda pasar a él y a su familia.