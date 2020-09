Se denunciará a cualquier funcionario de Veracruz que atente contra periodistas

El aspirante a la Dirigencia Nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Alejandro Rojas Díaz Durán, informó que denunciará a cualquier funcionario de gobierno que atente en contra de la libertad de expresión.



Lo anterior, luego de que a través de sus redes sociales, señalara lo suscitado con la Directora del diario El Dictamen, del puerto de Veracruz, Bertha Ahued Malpica, respecto de las amenazas que supuestamente recibió por parte del secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos.



"Vine a defender la libertad de expresión y a los periodistas de Veracruz. Veracruz, es el lugar más peligroso para ejercer el periodismo. Yo no voy a permitir que un gobernante de MORENA, llámese como se llame, amenace a los periodistas y trate de coartar una libertad de expresión que nos costó vidas, millones de vidas por conseguir la sagrada libertad de expresión", dijo.



Aseguró que sin libertad de expresión no existe la democracia y los periodistas en el Estado de Veracruz deben estar protegidos por el Gobierno.



Sobre el proceso electoral interno mencionó que va a deslindar a MORENA del gobierno de Veracruz, pues dijo tener conocimiento de que están metiendo las manos en la elección.



"En el 2021 yo voy a deslindar completamente a MORENA del gobierno de Veracruz, porque ya sé que se están metiendo en la elección de MORENA. Tengo mucha información de cómo están operando, pero los voy a hacer sushi porque sé cómo operan".



Tras su visita este día a la Capital del Estado, el aspirante también aseveró que al ser el presidente nacional de dicha institución política, para no arriesgar a Veracruz al emitir la convocatoria de candidatos a elección popular, no se le permitirá participar a funcionarios que hayan ejercido cargos en programas del Bienestar.



"La convocatoria que voy a emitir para candidatos a elección popular, uno de los requisitos es que no hayan ejercido un cargo de funcionarios de programas del Bienestar, que hayan renunciado dos años antes como mínimo. No voy a permitir que al presidente Andrés Manuel López Obrador lo saboteen".



En ese sentido, enfatizó que aquellos que hagan uso de los programas sociales para beneficio personal y busquen ser próximos candidatos no lo lograrán, pues es un acto inmoral.



"Aquellos funcionarios del Bienestar que engolosinados piensen que van a ser candidatos, conmigo en la presidencia de MORENA no serán candidatos porque es inmoral, ilegal e ilegítimo. Vamos a cortar de raíz el cordón umbilical entre los programas sociales y su uso electoral", finalizó.