Se “desborda” basurero de Alto Lucero; urgen atención

Buenas tardes, Sr. Director de alcalorpolitico.com, por este medio solicito de su apoyo para publicar en su reconocido portal, la siguiente información:Adjunto evidencia fotográfica, y me refiero al basurero público municipal ubicado en la carretera Topilito-Palma sola, perteneciente al municipio de Alto Lucero.Como se puede observar, la basura se encuentra fuera del área especial para su almacenamiento, invadiendo la vía pública, y esto es debido a que las autoridades correspondiente ya no envían la maquinaria adecuada ni el personal para el tratamiento de los desechos, lo cual es un foco de infección y afectación al medio ambiente.Actualmente no existe un correcto almacenamiento y tratamiento de los desechos, las personas depositan su basura fuera del área correspondientes, ya que todos los desechos se están acumulando de tal manera que ya no existe el espacio adecuado para el depósito de los mismos.Lamentablemente, el exalcalde del municipio de Alto Lucero, Javier Castillo, no hizo nada al respecto para mantenerlo limpio, ordenado y con un tratamiento adecuado de los desechos, por lo que ahora se ha vuelto un grave problema para el medio ambiente y la salud de las personas que transitan por dicha vía en donde se encuentra ubicado el basurero.Solicitamos que las autoridades sanitarias en colaboración con el nuevo Alcalde Luis Vicente Aguilar presten especial atención a este grave problema para dar solución lo más pronto posible.Agradezco que esta información sea publicada de manera anónima, pero dejo mis datos de contacto, yo pertenezco al municipio de Alto Lucero el día de hoy realice la toma de las fotografías que se adjuntan como evidencia de esta información.Atentamente,(...)