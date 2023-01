Se desborda demanda por licencias de manejo, en Coatzacoalcos

Este enero, la demanda de licencias de manejo en Coatzacoalcos continúa desbordada. Tanto que pese a las dos sucursales existentes en la ciudad, muchos se quedan sin posibilidad de obtener la suya.Y es que desde la madrugada, muchos interesados llegan a hacer fila para tener una ficha y ser uno de los beneficiados.Tan solo en la oficina del centro, al día solo se puede atender a un promedio de entre 80 a 100 interesados, por lo que el personal solicitó a la población que no pernocten o madruguen, pues no permiten que en el resto del día se pueda atender a más gente.Por su parte el módulo de Plaza Quadrum se encuentran en la misma situación, que lejos de ayudar a desahogar la demanda, termina con el mismo problema, los tumultos.Es importante destacar que hasta el momento los precios de la licencia de conducir se mantienen igual que en el 2022, es decir, desde los mil 994 pesos y hasta los 939, según el tipo de licencia solicitada.Al platicar con ciudadanos que en esta semana hicieron fila desde la madrugada para hacer el trámite, aseguraron que optan por esta opción para no perder un día laboral."Venimos a sacar la licencia, llegué a las 4 de la mañana porque dicen que solo reparten 80 fichas y para ser uno de los primeros y alcanzar la ficha. Soy el primero de la fila. Dicen que hay otro módulo, pero aquí es más efectivo y como mi hija trabaja, vine por ella también para ser el primero y salir temprano e ir a trabajar, ya mi hija ya viene en camino porque yo entro a las 8 a trabajar y aquí abren a las 8", añadió el señor Daniel.Por su parte don Guillermo Rodríguez, quien era el segundo en la fila manifestó que él también decidió salir desde temprano de su casa para poder ser uno de los beneficiados en obtener su licencia."Aquí haciendo cola para sacar la licencia porque ayer vine, pero como solo reparten 80 fichas ya no alcancé