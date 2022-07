Se descontroló la votación en Zongolica; la suspendieron y quemaron las boletas

La falta de organización y el descontrol de la gente por parte de algunos grupos que llevaron a muchas personas provocó que el proceso interno para la elección de consejeros en Zongolica se suspendiera y las boletas fueron quemadas.Debido a la lentitud del proceso, desde el mediodía se dieron algunos roces entre los mismos militantes y simpatizantes morenistas, incluso algunas peleas, mismas que por fortuna no pasaron a mayores.A primera hora de la tarde, la diputada local Lidia Irma Mezhua Camos fue corrida por la gente y en medio de chiflidos y gritos de ¡fuera!, ¡fuera!, optó mejor por retirarse.Sin embargo, ya por la tarde era evidente que había mucha inconformidad entre las personas que se encontraban esperando votar y que no iban a alcanzar, lo que generó que decidieran cancelar el proceso.Por acuerdo de los mismos aspirantes a consejeros, se decidió quemar las boletas, para que no fuera a generarse mayor problema.De acuerdo con algunos de los asistentes, fue gente de la diputada local Mezhua Campos la que inició el conflicto para reventar las votaciones.Un ciudadano opinó que este proceso sólo evidencia “el descontento a todo lo que da, las malas mañas y los trinquetes de la Cuarta Transformación o, mejor dicho, de su cuarta putrefacción”.Ciudadanos que acudieron a emitir su voto señalaron que comenzó a circular el rumor de que la mala organización del INE había provocado esto, pero en los videos se ve quienes provocaron el descontento fueron la diputada federal Itzel López y el ex presidente Bernardino Tzanahua.Otros lamentaron que prevalezcan las viejas prácticas.