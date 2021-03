Se deslinda Colectivo de Familiares de Desaparecidos de aspirante a candidatura

Debido a que un aspirante a la candidatura por el partido Todos por Veracruz utilizó en un video, imágenes de víctimas de feminicidio elaboradas por el Colectivo de Familiares de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, esta agrupación se deslindó de esa persona y exigió que se eliminaran las imágenes del contenido de ese corto.



“El Colectivo de Familias de Desaparecidos Orizaba-Córdoba se deslinda de Fausto Reyes, quien se ostenta como político del municipio de Rafael Delgado y le exige a él y a su equipo de trabajo no utilice a las víctimas de desaparición para promocionarse con fines electorales”, expresaron.



Las integrantes de la agrupación señalaron que es lamentable que alguien que nunca se ha preocupado por el tema de los desaparecidos ahora use a las víctimas para promocionarse.



Indicaron que, en sus redes sociales, esa persona utiliza un video en donde al final se muestran fichas de mujeres que fueron víctimas de feminicidio y que fueron hechas por el Colectivo.



Ante ello, demandaron respeto a la dignidad de las víctimas, quienes no deben ser usadas como moneda de cambio y menos con fines electorales.



En las redes sociales de ese aspirante a una candidatura se hace mención de que dicho video se realizó con el apoyo de mujeres del municipio y busca “transmitir la esencia que conlleva ser mujer”.