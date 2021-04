Se deslinda CONAGUA de la Laguna Farallón; afirma que es jurisdicción del Gobierno Estatal

A través de un oficio emitido por el Organismo de Cuenca Golfo Centro (OCGC), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) se deslindó de la jurisdicción de la laguna El Farallón, municipio de Actopan, afectada actualmente por la desecación y la pérdida de un 50 por ciento de su volumen , como exhibió AlCalorPolitico.com.El pasado 10 de marzo, vecinos y usuarios de El Farallón solicitaron a la CONAGUA la “urgente intervención” para el rescate de la Laguna El Farallón, a través de las obras de desazolve de lodos y sedimentos en el lecho del cuerpo de agua.Sin embargo, en un oficio firmado por el director del Organismo de Cuenca Golfo Centro, Pablo Robles Barajas, de fecha 5 de abril, la delegación federal se deslinda de cualquier potestad sobre El Farallón, siendo que esta es administrada por el Gobierno del Estado a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV).“Respecto a lo anterior, le informo que no existe registro que declare que las aguas que contiene la laguna El Farallón sean de propiedad nacional”, justifica Robles Barajas en el oficio con folio B00.805.-591/2021.El funcionario explicó que la CONAGUA toma jurisdicción de las lagunas o esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, situación que no es el caso de Farallón, toda vez que sus aguas no desembocan en el Golfo de México.“Por lo anterior, deberá de coordinarse con las autoridades estatales para el seguimiento de su petición, no obstante, este Organismo coadyuvará en las acciones tendientes a resolver la problemática en la laguna El Farallón”, dicta el oficio.Cabe referir que este lunes, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez había anunciado que la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PMA) investigará las causas de la desecación.El Mandatario dijo que hubo extracción de aguas en esta laguna, por lo que se presume que estas acciones fueron de manera ilegal, al no haber permisos para esta explotación.A esto se agrega que un dictamen técnico de la laguna El Farallón determinó que perdió más del 50 por ciento de su volumen de agua en un periodo de 35 años, de 1986 a 2020.Así, el espejo de agua disminuyó de 1.67 a 0.86 kilómetros cuadrados, esto es a una tasa de extinción de 23,300 metros cuadrados por año.