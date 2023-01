Se deslinda Cuitláhuac de conflicto en Tribunal Administrativo; queda entre magistrados

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se deslindó del conflicto por la entrada en operación del nuevo Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), aclarando que queda entre los nuevos y los pasados magistrados del extinto Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV).Además, luego de que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) resguardará la Torre Olmo en Xalapa, para controlar el paso a las oficinas del Tribunal, explicó que tuvo que atenderse la petición de la Presidencia del TRIJAEV, pues legalmente pueden solicitarse el apoyo de policías.“Es un tema del Tribunal, también es un ente autónomo, el Congreso que es un ente también autónomo, tomó una decisión y no olviden que los presidentes de los Tribunales de Justicia tienen una atribución de solicitar el apoyo de Seguridad Pública en algunas circunstancias que consideren puede vulnerar su ejercicio libre, soberano de justicia y nosotros nos vemos obligados a atenderlo”, dijo.Sobre el resguardo por parte de SSP, comentó que no pasó a mayores y todo fue por aparentes rumores en redes.Cabe destacar que previamente, trascendió que los exmagistrados del TEJAV acudirían al edificio, esto luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó concederles una suspensión para que los nuevos magistrados no asuman el cargo y se determine la legalidad del TRIJAEV.“O sea, tenemos que actuar si nos pidieron eso (...), pero no pasó a mayores, simplemente parece que fue más mediático porque está sesionando normalmente, y ellos son magistrados los nuevos y los que se fueron... ellos mismos conocen la ley y más del tema de administración, ellos son los conocedores y ellos sabrán dirimir esa circunstancia”, dijo.Pese a lo dicho por el Gobernador, cabe destacar que el Tribunal determinó suspender labores todo enero ante esta situación, causando molestia entre abogados ante la pausa en la justicia administrativa en la entidad.Por su parte, García Jiménez aclaró que él sólo propuso a los magistrados, como la Ley indicaba,“Nosotros ahí no tenemos mucho que ver, la verdad, nosotros sugerimos, a mí me correspondió enviar propuestas cumpliendo los requisitos constitucionales de Ley (...) y ahorita están dirimiendo otro pues queda entre ellos y la autoridad correspondiente.“No pasó absolutamente nada, todo tranquilo y nosotros seguimos atendiendo”, finalizó.