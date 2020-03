Se deslinda PROVIDA de miembro que enfrentó a feministas durante marcha

El presidente del Frente Nacional de la Familia, Ignacio Guadarrama, se deslindó de los hechos suscitados en pasado 8 de marzo durante la marcha del Día Internacional de la Mujer, donde se vio involucrado un integrante del grupo Provida, que en muchas ocasiones ha acompañado a dicha asociación.



"Por ahí salió una persona independiente, de manera personal, no representando a ningún grupo, que cayó en la provocación de ellas. La verdad lamentamos eso porque nosotros no insistimos ni promovemos provocaciones".



Asimismo, aseguró que las feministas que realizaron pintas en la ciudad de Xalapa venían de la Ciudad de México y fueron financiadas por el Gobierno Federal.



"Hemos investigado y vienen con presupuesto del gobierno federal. Imagínense el costo del traslado, venían ellas con una línea de promover el aborto, pintaron templos".



Es preciso recordar que en la pasada marcha del 8 de marzo, un integrante del grupo Provida se enfrentó con las mujeres y se originó un pequeño altercado.



En otro orden de ideas, Guadarrama Ramírez acusó que las autoridades municipales realizaron un boicot en contra de la conferencia que se pretendía realizar este 17 de marzo en el IMAC, pues a días del evento, les fue cancelado el apoyo.



"No me consta, pero que nos hayan avisado 8 días antes del evento nos crea una sospecha de que fue un boicot. ¿Qué les costaba al Municipio prestarnos dos horas el auditorio? Ellos argumentaron que se cancelaba por remodelación. Ellos están actuando de mala fe. Afortunadamente conseguimos otro auditorio que es el Carmela Rey", finalizó.