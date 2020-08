Por corruptos, un total de 18 elementos de Tránsito del Estado de Veracruz han sido dados de baja de la institución en el último año y medio.



El director de la dependencia, Jose Antonio Camps Valencia, agregó que se trata de procedimientos realizados a través de Asuntos Internos.



“En temas de corrupción si hemos dado de baja, no te puedo dar un dato exacto ahorita, pero yo calculo que desde que llegué se han ido unos 18 elementos, pero seguimos trabajando”, dijo.



Asimismo, comentó que la ciudadanía se queja principalmente porque se molestan de que los infraccionen por infringir la Ley de Transito.



"La gente se queja de que los infraccionan, pero ¿por qué los infraccionan? Porque no traen licencia, no traen tarjeta de circulación, cometen alguna infracción al reglamento de tránsito; esas son algunas en su mayoría las quejas que tenemos", dijo.