Se desploma turismo en región de Tecolutla por la pandemia del coronavirus

Ante la contingencia sanitaria provocada por la pandemia mundial del coronavirus, la actividad turística en la región de Tecolutla, Martínez de la Torre y San Rafael se desplomó considerablemente.



En entrevista con el ciudadano Alejandro Betancourt, quien funge como director del Consejo Turístico del Totonacapan, calificó como lamentable la situación por la que atraviesa el turismo de la región por la pandemia del coronavirus.



Comentó que el gremio hotelero y restaurantero de la zona se encuentran inconformes con esta situación, pues afirman que se afectará gravemente su economía, en esta temporada donde generalmente reciben a cientos de turistas y una gran derrama económica.



Sin embargo, están conscientes de que con estas medidas no se propagará más esta enfermedad y no afectará la salud de quienes viven de todas las actividades turísticas.



Mencionó que confían en que, al terminar esta pandemia, visitantes extranjeros acudirán a las playas de esta región y la cotización del dólar ayudará a que países emergentes como México sean más accesibles.



Informó que algunos hoteles de la zona costera ya tenían reservaciones para las vacaciones de Semana Santa, así como también muchos otros ya se encontraban ocupados e inclusive algunos tenían lleno total hasta hace dos semanas, pero ante el aumento de casos y de las medidas requeridas por el sector de salud todos los visitantes tuvieron que cancelar sus reservaciones.

Con esta situación, los hoteleros no podrán contar ni con el pago de sus empleados o cubrir los gastos básicos de sus inmuebles, mientras que otros tendrán que cerrar sus establecimientos al no contar con más ingresos.



Por último, comentó que esperan que todos aquellos visitantes que se tuvieron que retirar por esta situación regresen pasada la contingencia, pues de esto depende que este sector pueda salir a flote y continuar ofreciendo sus servicios a la ciudadanía, por lo que tendrán que buscar algunas estrategias para atraerlos y promover algunos paquetes que sean llamativos a los visitantes.