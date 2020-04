Se desploman precios de pescados y mariscos ante poca demanda

El precio de los pescados y mariscos ha caído hasta un 50 por ciento y se estima que siga a la baja debido a la poca demanda del producto derivado de la contingencia sanitaria, señaló el presidente de la Federación de Pescadores, Bernardo Hernández.



Si bien la producción pesquera este año fue buena y se ha logrado capturar una cantidad y variedad de especies de manera importante, la baja del turismo en esta temporada vacacional ha desploado los precios.



"A partir de pasado mañana, si el precio ahorita está a un 50 por ciento del precio normal de estas fechas, estamos hablando que a 50 pesos el kilo del peto, el próximo viernes puede estar a 25 pesos, no es casi redituable para nosotros capturarlo porque una salida se lleva un promedio de 40 litros de gasolina y se captura 30 a 40 kilos de pescado, no va ser redituable", dijo.



Actualmente, sólo se está abasteciendo el consumo local pero en Semana Santa se vende pescado y marisco a otros estados, principalmente a la Ciudad de México pero al cerrar los comercios allá, no hay demanda.



El mercado actualmente son los municipios cercanos pero aún así, no se logra colocar todo el producto que se puede pescar.



"Ahorita donde mayor consumidores hay es en la Ciudad de México y al parecer ya cerraron mucho de los locales y se deja de comprar a Veracruz y a otras partes pero nosotros que somos la cercanía, se dejó de comprar y lo que se abastece son algunas comunidades cercanas, incluso algunas ciudades, Xalapa, Puebla, Perote, Córdoba, es donde se está colocando", señaló.



Ante la demanda del producto, se incrementan los precios "lo que nos está afectando ahora es el precio tan bajo que tiene por estas fechas el pescado, normalmente en otros años esperábamos las fechas porque se incrementa el precio del producto y nosotros de ahí obteníamos para pagar deudas de las épocas del norte o para reparar nuestros equipos", finalizó.