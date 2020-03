Se desplomó labor de taxistas de Coatepec por pandemia

Taxistas del municipio de Coatepec lamentaron que sus servicios han disminuido hasta en un 50 por ciento, por lo que indicaron que ya algunos compañeros del gremio han decidido parar y dejar de trabajar.



Y es que los conductores señalaron que en algunos casos no alcanzan a reunir las cuotas que los dueños de los vehículos les imponen, aun cuando laboren varias horas del día.



“Ya pararon algunos taxistas, tal vez un 25 por ciento pues ya no tenemos pasaje y no podemos reunir la cuenta que equivale a unos 250 pesos, no hay trabajo, la gente ya no sale y pues la estamos padeciendo”, explicó un conductor de taxi.



Los trabajadores del volante previeron que en caso de que las autoridades continúen suspendiendo actividades y enviando a la población a sus casas, su pasaje se reducirá más del 70 por ciento, por lo que se verán en la necesidad de dejar de trabajar.



“Y si en estos días suspenden más actividades, se reducirán hasta un 60, 70 por ciento. Las cuentas son de 250 pesos para el patrón y los compañeros no podemos reunir eso y si hay menos gente en la calle pues tendremos que parar”, comentaron.