Se detiene a feminicidas y bajan secuestros en Veracruz, afirma Fiscalía

En Veracruz, se logró la detención de al menos seis presuntos feminicidas en las últimas semanas, confirmó la responsable de la Fiscalía General del Estado (FGE), Verónica Hernández Giadiáns, quien afirmó que de acuerdo a datos nacionales, el Estado registra una disminución en delitos como el secuestro.



En entrevista realizada en el municipio de Soledad de Doblado este miércoles, señaló además que en territorio estatal se aplican los nuevos protocolos para determinar cuándo se trata de un homicidio o cae en la categoría de feminicidio.



“Hemos detenido a seis presuntos feminicidas y vamos avanzando en cada una de las carpetas, los datos están hablando dentro del protocolo para tratar una muerte por violencia de mujer”, dijo.



Cuestionada respecto a cuántas carpetas existen, en la actualidad, en la entidad por feminicidios, Hernández Giadiáns manifestó que no puede hablar de una cifra específica hasta que concluyan con el análisis y determinar cuáles son homicidios, así como feminicidios.



“Por feminicidio no les puedo dar el dato porque se tiene que determinar bien de acuerdo al protocolo, no puedo dar los datos en este momento porque se está determinando de acuerdo a la nueva forma clasificar si es feminicidio u homicidio”, dijo.



Respecto a que Veracruz es la entidad con más feminicidios, la encargada de la FGE reiteró que se trabaja para abatir esta problemática y lograr una disminución como en otros ilícitos, donde citó como ejemplo el secuestro.



“Ese es un dato no me corresponde a mi dar, lo que puedo asegurar es que estamos trabajando muy fuerte en esa área para bajar los índices como lo hemos hecho en el caso de secuestro, en los otros delitos que tenían incidencia fuerte en el Estado, lo pueden checar en el Sistema Ejecutivo Nacional”, finalizó Hernández Giadáns.