Se detuvo la justicia durante pandemia por la “irresponsabilidad del Gobierno”

El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados (AMA), Ricardo Beltrán Verduzco, lamentó que la parálisis en el sistema judicial por la pandemia haya afectado no sólo a los ciudadanos, sino también a los mismos abogados, pues dijo, muchos de ellos también son empresarios.



“Prácticamente detuvieron la justicia por esta irresponsabilidad del Gobierno. Hubo pérdidas millonarias a lo largo y ancho del todo el país”, dijo.



Criticó que no se haya diseñado una estrategia para no limitar o quitar la justicia a la población que se encontraba en algún proceso.



"A nosotros los abogados nos limitaron nuestros ingresos y no diseñó la autoridad alguna estrategia, porque nosotros también somos empresarios, prácticamente nos dejaron a la deriva".



Señaló que esta parálisis tuvo repercusión en diversos sectores, en el sector agrario, familiar y laboral, entre otros.



"Tendremos que hacer lo que sea necesario para que la justicia no se vuelva a paralizar. Hay procedimientos que se detuvieron, en la índole familiar, agrario, administrativo, laboral. Muchas personas se quedaron sin empleo y que no encontraron los espacios para tener justicia. Hay muchos que van a tardar años en recuperarse", finalizó.