Se devolvió mercancía a ambulantes del VIVE pero no venderán en Plaza Lerdo

Luego del desalojo de comerciantes ambulantes que mantenían un plantón en la Plaza Sebastián Lerdo de Tejada, el Ayuntamiento de Xalapa y el líder de la organización Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), Alberto Arcos Diaz, acordaron el retiro de los mismos, en cuanto se devolvió la mercancía decomisada la noche de este lunes.



Fue aproximadamente a las 20:00 horas, cuando elementos de la Policía Municipal, acudieron a la plaza Lerdo para desalojar a los vendedores que se mantenían sin permiso en 10 locales improvisados.



Ante la resistencia por el decomiso de mercancía a cuatro vendedores, se registraron jaloneos entre integrantes del VIVE y los elementos policiacos, informó el Subdirector de comercio, Guilebaldo Flores Lomán.



Durante entrevista, el funcionario municipal explicó que desde hace varias semanas, los comerciantes informales expresaron su inconformidad porque supuestamente no se les atendía, ni se les permitía la venta en las calles que antes utilizaban en la temporada decembrina.



Por ello, desde el pasado viernes instalaron un plantón en la Plaza Lerdo, donde realizaron ventas indebidas en un lugar donde está prohibido hacerlo por disposición del Ayuntamiento.



Ante esta situación, se buscó el diálogo por parte del Ayuntamiento en diversas ocasiones, pero no se encontró ningún alternativa ni voluntad por parte de los integrantes del VIVE para lograr un acuerdo.



“Que se ajustara a las posibilidades que la autoridad podía conceder, en este caso, se les ofreció la alternativa de algunas calles del centro que por razones de movilidad, seguridad y de cuidado de la integridad física de las personas de esa zona, podrían ser sujetas de instalación de vendedores ambulantes”.



No obstante, los ambulantes no aceptaron el ofrecimiento de las calles de Victoria, Constitución, Altamirano; “este grupo se negó porque quería por fuerza colocarse sobre la calle Clavijero y en otro tramo que afecta el desarrollo de la obra que se haciendo en la calle Revolución y en otras calles aledañas”.



Es por ello que hoy se aplicaron los procedimientos que marca el reglamento, por lo que se realizó el desalojo y decomiso de mercancía con el auxilio de fuerza pública.



Con ello se restableció el diálogo y se despejó la plaza Lerdo, por lo que ya existen las condiciones de tránsito y los integrantes del VIVE pueden seguir manifestándose por ser su derecho, pero sin hacer ventas en la vía pública.