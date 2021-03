Se disculpa C5 tras falla en activación de alerta sísmica

Luego de que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México y que no se registrara temblor, el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5) se disculpó.



A través de su cuenta de Twitter, informó que se encuentra revisando de forma exhaustiva las razones por las que se activó la alerta sísmica.



"#ATENCIÓN El #C5 por instrucciones de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se encuentra revisando de forma exhaustiva las razones por las que se activó la alerta sísmica. Sentimos mucho el inconveniente", informó a través de sus redes sociales.



Usuarios de redes sociales comentaron que en algunas zonas de la ciudad no se escuchó la alerta.



Se activó en falso la alerta sísmica en la CDMX



Por su parte, el Sismológico Nacional informó que "a las 8:16 am, en algunas zonas de la CDMX se activó en falso la alerta sísmica. El SSN reporta que a esa hora no hay registro de ningún sismo fuerte en el país".



La noche de este viernes 19 de marzo, tembló en la Ciudad de México; el movimiento fue perceptible también en el Estado de México, Guerrero, Oaxaca y de manera leve en Puebla.