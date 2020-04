Se dispara coronavirus en Veracruz, alerta Gobierno; en 4 días sumaron 150 casos

El Coronavirus se está transmitiendo con rapidez en el estado, reveló el Director de Salud Pública de Veracruz, Salvador Beristain Hernández, al informar que ya hay crecimiento exponencial en la entidad.



Durante conferencia de prensa, el funcionario estatal explicó que este es el típico comportamiento de una epidemia en una región.



“Se llama crecimiento exponencial, es decir, al principio tardamos más de 20 días en llegar a 100 casos y ahora en tan solo 4 días subimos 150 casos más, para llegar al total que tenemos hoy: 250 casos”, dijo.



Al respecto, refirió que los casos que llegan al hospital también aumentan y por ello se insiste en la campaña llamada: Aplanemos la Curva ¡ahora!.



Por tanto y como en otras ocasiones, las autoridades insistieron en que se pueden evitar los contagios siguiendo las recomendaciones correspondientes, puesto que en Veracruz, “estos son los días cruciales”.



Salvador Berinstain pidió a la población hacer el sacrificio quedándose en casa, pues de lo contrario no se logrará el objetivo.



“Estimada audiencia, es muy importante que sigan las indicaciones que aquí se han planteado, para que juntos logremos ¡aplanar la curva ahora!”, reiteró el funcionario estatal.



De igual modo, recordó a los veracruzanos que si alguno tiene síntomas de COVID-19 y es un adulto mayor, mujer embarazada o en puerperio, vive con diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar, enfermedad cardiaca, vive con VIH o con cáncer: debe recibir atención médica.



En estos casos, es importante que se acuda a un chequeo adecuado, se evalúen las condiciones de riesgo y se observe que sus enfermedades crónicas estén en control.



Recomendó que, si tienen estas condiciones y no saben a dónde acudir, llamen al 800-0-1-2-3-4-5-6, donde se les orientará al respecto.



Por otra parte, señaló que si no tienen ninguna condición de riesgo y los síntomas son leves: deberán quedarse en casa. “La enfermedad se curará por sí misma entre 10 a 14 días”, expuso.



Y es que definió que lo síntomas de gravedad son los siguientes:



-Dificultad para respirar: que la persona diga que le falta el aire, que jadee como si estuviera haciendo ejercicio, que tenga coloración azulada de manos o labios.



-En los adultos mayores: que estén desorientados, o dormidos y no reaccionen al llamado como siempre lo hacen, que respiren rápido y profundo. Ante estos síntomas no lo duden, llamen al 911 para que una ambulancia los lleve al hospital, dijo.



“Cada vida importa y en estos momentos, depende de todos que nos ayuden a salvarlas. No sólo está en manos de los médicos, sino de todos como sociedad, ¡quédate en casa!”, finalizó el Director de Salud Pública.