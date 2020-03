Se disparan robos de tarjetas a usuarios de cajeros, en Veracruz Puerto

Los ladrones no paran ni en época de coronavirus, el delegado de la CONDUSEF en Veracruz, Rafael Trujillo, señala que se disparan los robos a usuarios de cajeros por parte de “talladores”.



Rafael Trujillo, delegado de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), señaló que las quejas han aumentado últimamente pero pide a la ciudadanía lo haga desde casa.



Para eso, abrieron el portal de queja electrónica, que se encuentra en su página oficial por internet.



En ella se pueden realizar quejas sobre consumos y cargos no reconocidos en tarjetas de créditos, disposición de efectivo en cajeros automáticos, bloqueos y cancelaciones de cuenta.



Señala que los ladrones o “talladores” son personas que te observan y se acercan a “ayudarte” en cajeros que ellos saben están fallando; se llevan la tarjeta a la camisa supuestamente para limpiarla y en ese momento hacen el intercambio por una tarjeta inservible. Las víctimas más recurrentes son los adultos mayores.



Esta medida fue tomada luego de que el Gobierno Federal implementara desde ayer la Jornada Nacional de Sana Distancia, para evitar el contagio del coronavirus en dependencia gubernamentales.



Comentó que no cerrarán las Oficinas de atención pero si buscan disminuir las visitas a sus instalaciones por prevención, ya que el país acaba de entrar a fase 2.



CONTINGENCIA POR CORONAVIRUS



“Queremos evitar aglomeraciones. Hemos visto llegar familias con niños y ancianos que son los más vulnerables, por eso les pedimos no se expongan y las denuncias las hagan desde casa”, señaló en delegado.



La página oficial donde puede realizar su queja la ciudadanía es wwwphpapps.CONDUSEF.gob.mx/ventanillaDigital/index.php



También expuso que se encuentran trabajando con todas las medidas cautelares en las oficinas ubicadas en Palacio Federal de la colonia centro de Veracruz, donde sólo trabaja la mitad del personal por día ante la contingencia.