Se echaron a perder 400 dosis en jornada de vacunación en Ixhuatlancillo

Personal médico que participa en la vacunación para adultos mayores en el municipio de Ixhuatlancillo, dio a conocer que ayer se echaron a perder 400 dosis y es que no fueron ocupadas en el horario permitido para el biológico.



Quienes dieron a conocer esta información pidieron por obvias razones el anonimato.



Ellos indicaron que la instrucción fue que se tenía que ocupar el biológico que había llegado en la mañana a más tardar a las 12:00 horas pero como no fue así, entonces que lo debían desechar, sin embargo, todavía estuvieron inmunizando a los adultos mayores hasta las 13:00 horas.



También dijeron que aun cuando se había dicho que esas vacunas ya no servían, se pretendió vacunar a personal de Salud incluso del mismo Ayuntamiento con este biológico pero muchos se negaron a recibirlo.



De igual forma, se conoció que en el municipio de Atzacan pasó algo similar, es decir que las dosis no se ocuparon en el tiempo estimado. Sin embargo, será la autoridad correspondiente la que se encargue de dar a conocer los pormenores de esta situación.