Se ejerció el total de presupuesto para obras; no habrá subejercicio: Cuitláhuac

El Gobierno de Veracruz cumplió con la inversión de los 128 mil millones de pesos destinados para obra pública, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien dejó en claro que no habrá subjercicio con respecto al año 2019.



En un mensaje que dirigió a los veracruzanos desde “Sala de Banderas” en palacio de gobierno, en compañía del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, así como la directora del Instituto de Pensiones del Estado (IPE) Daniela Griego, el mandatario afirmó que las obras se concluirán a más tardar a fines de marzo.



Puntualizó que, en estos meses, se destinan más de 4 mil millones de pesos que estaban pendientes, para llegar al total del recurso destinado para estas acciones y con ello evitar cualquier riesgo de subejercicios.



“Teníamos que comprometer el recurso el 31 de diciembre, el presupuesto total fue de 128 mil millones de pesos y en estos primeros meses enero febrero, marzo se comprometen el resto, 4 mil millones 69 mil pesos, de enero a marzo se va a ejercer el 99.3 por ciento, se quedó rezagado el 0.7 por ciento, prácticamente cero subejercicio”, afirmó.



Asimismo, García Jiménez detalló que se logaron ahorros de menos 29 por ciento en suministros y menos 44 por ciento en servicios generales, donde las calificadoras han incrementado las acciones positivas de Veracruz.



En este sentido, el ejecutivo del estado recordó que se solicitó un crédito por el orden de los 2 mil 400 millones de pesos, para cubrir los compromisos de fin de año, el cual se cubrirá en un año y no genera más deuda.



Además, destacó que en el 2019 se solicitó menos que en 2018.



“Las calificaciones van mejorando porque vamos pidiendo menos, esta vez pedimos 2 mil 400 millones de pesos, es un crédito a un año, se nos criticó porque decían que aumentamos la deuda, no es cierto, se disminuyó, estamos pagando la deuda y tenemos una disminución de 476 millones de pesos de la deuda del Estado”, dijo.



Asimismo, destacó que la deuda real del Estado ha disminuido gracias a las acciones de austeridad.



“Hay una disminución de la deuda real de 476 millones de pesos, a corto plazo se disminuyen los pasivos. En Veracruz eran los 50 mil millones de pesos —los pasivos—, en Seguridad Pública se mejoraron los salarios de los policías, se apoyó a policías caídos”, finalizó al referir que los recursos ahorrados se utilizaron para temas de seguridad pública y educación.