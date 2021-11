Se electrocuta mono aullador y muere, en Acayucan

Un mono aullador que se encontraba libre y deambulaba sobre la colonia Ramones 2 y otros sectores habitaciones aledañas, murió después de electrocutarse en los cables de alta tensión, en el municipio de Acayucan al sur de Veracruz.Según la versión de los vecinos, ya tenía varias semanas que el animal se encontraba en los árboles, incluso llegaron a grabarlo pero decidieron no hacerle daño ni ahuyentarlo, menos capturarlo.Se acercaba a las casas que se encuentran en la colonia, hoy estuvo en la calle Felipe Ángeles esquina con la calle Prolongación Aldama.Sin embargo, esta mañana anduvo merodeando y después subió a un poste de energía eléctrica, se quedó pegado al tocar un cable y luego cayó pero ya no presentaba signos vitales.Los vecinos intentaron auxiliarlo pero ya no fue posible reanimarlo y dieron aviso a las autoridades.Los propios colonos decidieron sepultarlo pues no llegaron las autoridades ministeriales.