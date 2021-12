Se eleva a 55 la cifra de migrantes muertos tras accidente en Chiapas

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, informó que la cifra de muertos por el accidente en Chiapa de Corzo aumentó a 55 muertos.El Mandatario señaló en su cuenta de Twitter que se está brindando la atención necesaria a los lesionados.Cuarenta y nueve personas fallecieron en el lugar de los hechos y cinco más mientras recibían atención médica en los hospitales. Mientras que de los lesionados, 83 son hombres y 22 mujeres."Tras el accidente de ayer, lamentablemente hoy falleció una persona más (suman 55 fallecidos). En conjunto con el Gobierno Federal, garantizamos a los lesionados y familias de los fallecidos que no están solos. He instruido brindar atención necesaria, no escatimaremos esfuerzos", escribió.Anoche se informó de 105 heridos hospitalizados en seis hospitales de la zona, entre los que hay ciudadanos de Guatemala, Honduras, El Salvador, República Dominicana y Ecuador, el de menor edad es de tres años.El presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos y envió sus condolencias a los familiares de los migrantes fallecidos. Además, destacó que entre las víctimas había una menor de 16 años.Protección Civil de Chiapas informó anoche que entre los heridos del accidente ocurrido la tarde de este jueves en la carretera Chiapa de Corzo- Tuxtla Gutiérrez, hay ciudadanos de cinco países de Centro y Sudamérica. Veinte de ellos son menores de edad, con edades de entre los 3 y los 17 años.La mayoría son de nacionalidad guatemalteca, también se cuentan tres ciudadanos de República Dominicana, así como uno de Honduras, uno de El Salvador y uno de Ecuador. En el registro figura una mujer de nacionalidad mexicana.De acuerdo con el documento, dado a conocer anoche, 28 personas fueron ingresadas al Hospital Dr. Gilberto Gómez Maza, en dos casos no se contaba con la nacionalidad. Del resto, hay 18 ciudadanos de Guatemala entre los que hay dos menores de edad, uno de tres años y otro de 17 años; un ecuatoriano de 35 años y un adolescente hondureño de 17 años.Abner García VedoyaAraceli Jiménez CotArnoldo Rodas RodríguezBaldomero Cis CumCandelaria Prisila MoralesCiriaco Rodríguez GarcíaDomingo Gómez CastroEliezer Nafun MéndezTito Martínez RosaldoFrancisco Riz RizJosé Rubicelsi Castillo UrtadoJuana ZitajaozitajahuMaricela XirumIsaac Juan FranciscoValdomero CisGerson Arnoldo RodasPablo Chiuc TulSantos Morales MoralesSerbio Orlando MartínezAndy DamiánKevynEliezar Méndez Del CipDaniel Girón DíazHenry Zoel Iboy HernándezManuel Martínez EscobarRafael Martínez CastilloTovías Hernández HernándezWeymer Fuentes BravoTeresa Morales CanilRogelio Vicente Sanz SalanilEduardo Coss SaguilJerson Rous GutiérrezEdwin Estuardo Saguil AlvaradoMiguel Col GuarcasNelson TomásJutzxuy Nestor AmilcarEspinosa Rosaño Maximo LeonidadRiquiac Velázquez Hilda YolandaSubajuau Pablo JuanaGómez López Dimas EmilioCis Cum BaldomeroGallegos Hernández DiegoFrancisco Riz RizCiriaco Rodríguez GarcíaTito Martínez BoseroAura Maribel Meletz GrijalvaEduardo Quino MoralesWalter Mateo MoralesGeronimo Chicof ZavalaVanesa Ambrosio JuárezHenry Nolberto MacarioElvia Noemi SancirIsaac Juan FranciscoCarlos Roberto Franco PinedaCelso PachecoÉdgar Leonel Rax CaalMelody RamírezMorenoMartín Mendez SalvadorFlorentin Yallat YatroAndrés Arnoldo CoocPetronila Ticon MoralesEmerson MoralesMelvin Alexander TopMiguel Dañez OrtegaSelvin Pujooy SaikuiBayron Otoniel MejiaBlanca Godinez OrtizSelvin Lanuza SantosElvis Kino PabloJosé SutcuinEsvin Miguel Chiepel ZoeNehemias Garcías RamírezSantos Marisol Chipel CarrilloSebastian Pool JiatzIngrid Yulisa PoolElvis PojolHenry Joel Ibay HernándezMichel García ArrolloDiego Ángel GallejosLuis PegueraAntoni Abel Vian YáñezMemo Carlos González GarcíaJosé Rolando Gómez MirandaFranco Geovani Francisco LorenzoDelia Tecun PérezBeberli Fabiola López ÁlvarezDora Alicia MacarioJosefa Ricon MateoErasmo Eduardo Marroquín RealegKaren Odette Calderón LópezLuis Argueta KelAbraham PortuguesPedro Escobar CabaErick Pinzon MacarioJuan Artemio Pablo SipianoEmmanuel Calan JulajDiego Pablo PoloJaime De Gonzalo De LeónSebastian Sxore MoralesRocencio Ical CacaoVinicio De Jesús Recinos PérezAilin SotoAlexander Quino SisHermelinda Nimaja AguilarJuana Ihom BernalAlfonso Sacarias OrtizFabian Iscoy HerreraLester Ovidio Salazar FerreraJosé Rubelsi Castillo UrtadoIsaias Tecum AguilarLuis Mercedes Avaló Peguero