Se eleva el robo a parcelas de café, en Xico

En algunas localidades de Xico, como San Marcos de León y La Haya, se ha incrementado el robo de café como consecuencia al aumento de precios del grano.Al respecto, el integrante del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz, explicó que aunque esta problemática se ha dado tiempo atrás y no sólo en los cultivos de café; durante los últimos días ha ido en aumento.“Es un problema añejo, desde hace cuatro años atrás no se daba de manera masiva, era poco y en Xico, en San Marcos y El Haya pero no tan sólo el café, ahorita se dedican a cortar café porque es el momento, porque el precio ayuda mucho, con 10 o 15 kilos sacan hasta 200 pesos”, lamentó.Recriminó que a pesar de las diversas denuncias hechas, las autoridades nunca han actuado al respecto, por ello recordó que incluso productores de Cosautlán de Carvajal han implementado el esquema de “Vecinos Colindantes Vigilantes” para proteger sus parcelas.“Hoy se está viendo más por el incremento de precio, cuando no hay café se roban los racimos de plátano, hojas, ya esto no es nuevo pero hoy se da mucho más y no hay autoridad que lo pare. En Cosautlán, en algunas partes, han implementado como un esquema de autodefensas, los vecinos colindantes vigilantes pero esto sigue y no va a parar, porque la ley es obsoleta, hay que tener al ladrón ahí; sabemos que hay que denunciar pero no vemos acciones”, detallóAnte esto, aseguró que ya buscan a las nuevas autoridades municipales de Teocelo, Coatepec, Xico y Cosautlán de Carvajal para que tomen cartas en el asunto.“Esperamos que las nuevas autoridades que están ingresando a los municipios tomen cartas en el asunto, es complejo porque tampoco pueden poner un policía por parcela pero tienen que hacer algo”, concluyó.