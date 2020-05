Se encarecen funerarias de Veracruz; gastan en mejorar protección ante virus

Luis Alberto Aranda García, funerario con 34 años de profesión, asegura tuvieron que tomar medidas drásticas de protección para cuidar a su personal que mantiene contacto directo con cuerpos fallecidos por coronavirus.



“En el cuidado del manejo del cuerpo ha habido muchos cambios. En la recolección del cadáver en los hospitales nos piden rapidez. Usamos googles, cubre bocas N95, 5 pares guantes, overol y liquido sanitizante especial, al terminar, todo lo incineramos en el horno”, indicó.



La funeraria Aranda se ubica enfrente del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz en la avenida 20 de Noviembre y ha tenido que incrementar sus costos ante la pandemia, ya que prefieren no reciclar nada de su equipo cada vez que recogen un cuerpo contagiado.



“Los precios han aumentado hasta un 15% porque al hacer el servicio de muerte por covid-19, invertimos en la protección del personal y es algo caro, y debe salir a cuenta del servicio“, señala Aranda.



La Secretaría de Salud recomienda no embalsamar los cuerpos y procurar en la medida de lo posible la incineración, pero no hay una Ley que obligue a los familiares a optar por esta opción, su costo se eleva en relación al costo por entierro y muchas familias no tienen los recursos para solventarlo.



“Es difícil convencer a la gente de optar por la cremación y no por inhumación. En muchos casos se trata por cuestiones religiosas o simplemente porque la voluntad del fallecido fue esa, pero no consideran el alto riesgo que hay al enterrar un cadáver”.



Por su parte, Luis Ramón Contreras, trabajador de la Funeraria Aranda, una de las tantas que recogen cuerpos en el hospital regional, trata de no tomarse a la ligera el tratar con los cuerpos que tiene que trasladar del nosocomio al crematorio.



“Entro con miedo y ahora sí que encomendándome a Dios de no contagiarme porque aunque estés protegido no se sabe; me acabo de enterar que unos compañeros están infectados y eso que andan tomando toda la medida de seguridad pertinente”.



Ramón de 28 años, vive con sus hijos en casa de su abuela la cual es mayor de edad, por eso, después de un trabajo así dice tomar medidas como dejar la ropa aparte, evitar que su hijo pequeño esté cerca y llegar a bañarse.



Por recomendaciones para evitar la propagación del virus, funerarias de la zona acordaron no llevar ritos de velación en personas que hayan fallecido por alguna complicación respiratoria. Las autoridades sanitarias tampoco otorgan permisos para mover cuerpos fuera del estado de Veracruz.



En la zona de Veracruz-Boca del Río-Medellín solo existen unos 6 crematorios y los panteones desde antes de la contingencia se encuentran casi al límite, por lo que el empresario Aranda asegura no estar lo suficientemente preparados al no haber panteones nuevos ni nuevas estrategias.