Se encarecen hasta un 30% insumos de la industria del pan

Harina, manteca, gas y azúcar están por "las nubes"; se han encarecido hasta un 30 por ciento los insumos de la industria del pan, dijo Eliseo Illescas Gómez, propietario de la panadería Illescas.



Sólo el bulto de 50 kilos de azúcar cuesta 950 pesos y el resto de los insumos subió de precio desde marzo pasado con el inicio de la pandemia.



Declaró el entrevistado que a pesar de ello, sigue manteniendo el precio del producto final pues el consumidor está muy gastado económicamente y compra lo indispensable.



En cuanto a las ventas, declaró que esperan un repunte pues por las lluvias la gente consume más pan, además podrían adelantar la elaboración del pan de muerto pues los mexicanos son muy respetuosos de sus tradiciones.



"Quizá adelantemos la venta pero estamos en eso, todavía no sabemos".



Reconoció que como no hay clases y no habrá los tradicionales altares en las escuelas, también les afectará en sus ventas pero confían que al menos se mantengan.