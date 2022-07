Se encarecen los restaurantes de Orizaba

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) en Orizaba, Carlos Cruz Mendoza, dio a conocer que tuvieron que aumentar el costo de los alimentos de las cartas, entre un 5 y 10 por ciento, pues los precios de los diversos productos se han elevado mucho.En entrevista destacó que parte de la materia prima que utilizan, ha tenido incremento de un 80, 90 y hasta 100 por ciento."Es muchísimo, y como restauranteros, nos queda ponernos creativos para cambiar la carta y aumentar los precios en varios de estos alimentos. Sabemos que repercute en los consumidores, pero los precios están imparables todo está subiendo".Dijo que otra opción sería que el empresario absorbiera parte de la utilidad, pero ya sería muy complicado para ellos pues no se sabe si pudieran conservar las fuentes de empleo."Se quedaría poco margen para apoyar a los empleados, darle mantenimiento a lo que son las instalaciones, entonces lamentablemente estamos en este porcentaje del 5 al 10 por ciento de incremento y, a decir verdad, pues esto es no solamente regional sino es a nivel nacional".Indicó que aun así han logrado mantenerse los diferentes negocios de comida abiertos, pues no hay reporte de que algunos hubieran cerrado sus puertas. "La gente prefiere que le pegue en la utilidad y ganar menos a cerrar sus negocios".Reconoció que esto trae consigo que las visitas hechas por los clientes a los diferentes restaurantes, ya no sean tan frecuentes, quizás si lo hacían dos o tres veces a la semana ahora solamente una.