Se encarecen y escasean medicamentos usados contra COVID, en Córdoba

Ante el incremento de casos positivos de COVID-19, en las farmacias de la ciudad se registra escasez de medicamentos, sobre todo tratar esta enfermedad, además, el costo se ha duplicado en varios productos, afirmó el empresario farmacéutico, Abraham Aiza.



Explicó que hay faltante del medicamento de especialidad, que sólo se da con receta médica. En el caso de la vitamina C únicamente hay genérico, de patente muy poco pero sí hay ibuprofeno y naproxeno, mientras que Ivermectina no hay.



"Se ha visto la escasez o los faltantes porque no se han fabricado debido a la cuarentena pero sí es un listado grande", mencionó.



En cuanto a los cubrebocas, señaló que no hay más desabasto, lo que falta es mascarilla de oxígeno.



Mientras que los precios de termómetros y oxímetros han subido 4 o 5 veces su costo, esto de marzo a la fecha.



"Como ejemplo, un termómetro digital que lo compraba en 30 pesos hoy cuesta 200, el alcohol de medio litro en 12 pesos hoy cuesta 40 pesos y no hay. Un termómetro de mercurio de 5 pesos se fue a 18 pesos, nebulizador de 400 pesos vale más de mil pesos".



Agregó que esta situación no les da oportunidad de comprar en menores cantidades, lo cual es preocupante y más aún que haya poco medicamento.