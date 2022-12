Se encarecerán los restaurantes, adelanta CANIRAC

Un aumento en los precios de las cartas de entre 5 y 10 por ciento es el que se pondrá en vigor en los restaurantes para el 2023 ante el incremento que han tenido los alimentos e insumos y otros factores, como el incremento a los salarios mínimos, indicó Carlos Josué Cruz Méndez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de los Alimentos Condimentados (Canirac).Mencionó que el aumento a los salarios mínimos no les pegará a los que tienen dos o tres trabajadores, pero sí a los que tienen una plantilla e 20 a 50.Explicó que no se trata sólo del incremento al salario, sino también de las cuotas obrero patronales, pero a pesar e eso, no se tiene pensado hacer ajustes de personal.Indicó que por el contrario, en este giro siempre andan en busca de gente trabajadora, por lo que no será motivo de despido de personal, aunque sí harán ajustes en sus cartas.Comentó que actualmente les está ayudando el que están teniendo un buen cierre de año, lo cual para ellos es muy bueno toda vez que el 2020 y 2021 fueron bastante complicados para ellos.Agregó que con los atractivos turísticos que hay en Orizaba, a los cuales acaba de sumarse Casa Vegas y en breve el Tobogán de la Montaña, por lo que esperan sigan llegando más turistas y se tenga una mayor derrama económica.