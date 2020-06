Se enfrentan habitantes de comunidades de Calcahualco por tala de árboles

La omisión de autoridades federales, estatales y municipales para frenar la tala de árboles en el Parque Nacional Pico de Orizaba, generó un enfrentamiento entre pobladores de las comunidades Nuevo Jacal, Vaquería y Tlacotiopa, Municipio de Calcahualco, conflicto que inició la noche del pasado viernes y no ha sido atendido por las instancias competentes.



El conflicto se recrudeció la noche del lunes, cuando se registraron dos enfrentamientos en los que hubo dos jóvenes lesionados, amenazas, una vivienda incendiada y manifestaciones a las afueras de la Alcaldía de Calcahualco y Fiscalía General de Huatusco, derivado de la pugna entre el grupo de defensa del ecosistema y talamontes.



El “foco rojo” de los enfrentamientos es la misma zona donde se denunció en fechas recientes la incursión de grupos de la delincuencia organizada dedicados a la tala clandestina y que autoridades federales, estatales y municipales no han querido resolver, señalaron amas de casa amenazadas con la violación a sus hijas o el asesinato de sus maridos por oponerse al tráfico de la madera.



A un mes de publicarse la primera denuncia, no se tiene conocimiento de personas detenidas por la tala de árboles, vehículos asegurados con cargamentos de troncos, ni la Base de Inspección a cargo de autoridades estatales y federales que impida el flujo de maderas hacia el Estado de Puebla.



CRONOLOGÍA



Luego de la denuncia de devastación de bosques y que habitantes de los Municipios de La Perla, Coscomatepec y Calcahualco exhibieron a la opinión pública, fotografías y videos del daño causado en el Parque Nacional Pico de Orizaba, el pasado mes de mayo los conflictos recrudecieron, acusan pobladores de Nuevo Jacal, Jacal y Vaquería.



El pasado viernes, medio centenar de habitantes de Jacal, comunidad perteneciente al Municipio de Calcahualco, bajaron a la Alcaldía de Calcahualco y al no obtener respuesta a sus demandas, se trasladaron a la Fiscalía de Huatusco para denunciar la tala y amenazas, tras ser atropellados con caballos por grupos delictivos, cuando se opusieron al paso de madera.



Refieren los afectados que una caravana de ocho camionetas, cargadas con troncos de árboles era escoltada por una docena de jinetes que los amenazaron cuando los defensores del bosque bloquearon el paso. Jaime Pizano Hernández, titular de la Unidad Integral de Procuración de Justicia en el distrito de Huatusco, atendió a las afueras de la Fiscalía a los manifestantes.



Acusaron los pobladores de Jacal que la alcaldesa de Calcahualco, Guadalupe Carrillo Vázquez, no resuelve el problema y podría estar involucrada en los permisos de tala, pues ni la Policía Municipal realiza operativos a pesar de las denuncias. En tanto que los encargados de Política Regional tampoco han resuelto los conflictos que llegaron al derramamiento de sangre.



“JUSTICIA Y SEGURIDAD”



“Topamos a los taladores y nos dijeron que éramos unas mulas, amenazaron a nuestras hijas, que las iban a violar. Queremos que nos hagan justicia, no vinimos todos porque no hay mucho transporte por allá, a todas nos agredieron. Queremos que ya no sigan subiendo a talar el monte, nos están perjudicando, queremos justicia y seguridad para nuestros esposos e hijos”, acusaron las mujeres.



Acusan a la familia “Marines” de estar talando el bosque desde dos meses a la fecha, de estar contratados por gente de Puebla y que han talado unas 50 hectáreas del Parque Nacional y otras zonas allegadas al río Jamapa, de donde se sirve agua a más de 80 municipios.



LESIONAN A DOS E INCENDIAN CASA



La noche del lunes, el conflicto escaló en violencia cuando pobladores de Tlacotiopa retuvieron a dos jóvenes de Vaquería y los golpearon, para intimidar a la comunidad. Sin embargo, la respuesta de residentes de Vaquería fue inmediata y armados con palos y machetes arribaron a la vivienda de uno de los presuntos agresores de Tlacotiopa y le prendieron fuego, quedando en daños materiales.



La tensión creció este día, ante la omisión de las autoridades para resolver el conflicto de la tala de árboles y de acuerdo a las declaraciones de los agraviados, de no involucrarse el Gobierno, tomarán las armas para defender los bosques, pues instancias como la CONANP, CONAFOR, PROFEPA, SEMARNAT y PMA tampoco hacen algo.