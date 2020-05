Se equivoca Iglesia, reforma electoral quita burocracia, no vigilancia: SEGOB

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, está equivocado y desinformado sobre la finalidad de la iniciativa de Reforma Electoral que se presentó por legisladores en el Congreso.



Al referir lo anterior, el Secretario de Gobierno, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, explicó que dicha reforma no reduce la vigilancia ciudadana de las elecciones, si no para disminuir la burocracia electoral.



Al acusar que el clérigo está politizando un tema que no le corresponde, expuso que el ahorro que se genere con esta reforma, será destinado para el sector Salud.



“Se trata de disminuir la burocracia electoral; lo que persigue es generar ahorros para atender la salud de las y los veracruzanos”, puntualizó.



A decir de Cisneros Burgos, los recursos que se generen con la disminución de la burocracia electoral, servirán para atender los efectos de la pandemia por COVID-19, esto en el corto plazo.



Posteriormente, los recursos que se presenten en los meses subsecuentes a la pandemia, se utilizarán en la población más vulnerable de la entidad.



De ahí que si se logran ahorros con reformas como la propuesta en el Congreso local, se canalizarán más recursos para beneficiar a las y los veracruzanos, asentó.



Es por ello, que reiteró que el ministro de culto está desinformado sobre la iniciativa presentada por diputados del grupo legislativo del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



Y es que recordó que Suazo Reyes acusó que el proyecto de reforma electoral deja a los veracruzanos sin posibilidades de vigilar su voto, además de considerar que no debe discutirse en este momento.



“Tengo la impresión de que está desinformado o quiere politizar un tema que no le corresponde; es delicado que concluya en temas electorales, sobre todo cuando en el gobierno estamos abiertos a informar de los alcances de una reforma que reduce la burocracia electoral y que entonces esos recursos se destinen a la atención a salud”, finalizó.