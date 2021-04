Se equivocó Secretaría de Salud: Todavía no llegará segunda vacuna a Veracruz Puerto

Al reconocer que tuvo un “error” en su pasada conferencia de prensa de este sábado, la Secretaría de Salud del Estado aclaró que el próximo 15 de abril no se aplicará la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Veracruz.



Y es que al detallar las jornadas de vacunación del 12 al 16 de abril, las autoridades habían incluido al municipio porteño, pero ahora corrigen y lo sacan de la lista.



No obstante, se informó en comunicado que “se espera que este lunes se dé la fecha oficial para la aplicación de la segunda dosis en el Puerto”.



Además, explicaron que el video que mal informa de bajado de las redes oficiales de la dependencia y sustituido por otro en el cual ya no figura Veracruz.



A continuación, el comunicado que detalla los lugares y las fechas donde se vacunará:



Etapa 2 del Plan Nacional de Vacunación



A partir del lunes 12 de abril recibirán la primera dosis adultos mayores de



Actopan, Ángel R. Cabada, Carrillo Puerto, Chocamán, Chumatlán, Comapa, Coxquihui, Coyutla, Gutiérrez Zamora, Juchique de Ferrer, Magdalena, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Nautla, Paso de Ovejas, La Perla, Playa Vicente, Los Reyes, Soledad Atzompa, Tlalixcoyan, Texistepec y Tomatlán.



El día 13 las jornadas de inmunización comenzarán en Altotonga, Chiconquiaco, Ixhuacán de los Reyes y Rafael Lucio; el miércoles 14 en Alto Lucero.



Respecto de la segunda dosis, el calendario queda de la siguiente manera:



- 12 de abril: Chinampa de Gorostiza, Chontla, Perote, Tancoco y Tepetzintla.



- 13 de abril: Ixmatlahuacan.



- 15 de abril: Coahuitlán, Filomeno Mata, Isla, Mecatlán, Misantla, Nogales y Oluta.



- 16 de abril: Pajapan y Tatahuicapan.



Por lo anterior, la Secretaría de Salud recuerda a la población que debe estar pendiente de las convocatorias en coronavirus.veracruz.gob.mx y consultar los requisitos: identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio.



Si es para la segunda inyección tienen que presentar el certificado que les proporcionaron cuando acudieron a la primera.



Ante cualquier duda, contactar a los Servidores de la Nación en su localidad y al personal de la dependencia estatal. Además del Plan Nacional de Vacunación pueden revisar el Semáforo Epidemiológico vigente en los 212 municipios y llamar al número gratuito 800 0123 456 por sospechas sobre la enfermedad.