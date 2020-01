Se escucharán todas las voces para mejorar el sistema penal, asegura Federación

En Veracruz, la implementación del sistema de justicia penal fue fallido en cuanto a la operación, pero no en cuanto a la legislación, acotó Paulina Téllez Martínez, directora de Consolidación de Justicia de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).



En entrevista, dijo que por este motivo, la SEGOB fortalecerá a las instituciones encargadas de la procuración de justicia.



Apuntó que se revisarán todas la iniciativas que se presenten, incluida la que este miércoles el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, adelantó ante senadores.



Es decir, quien tenga algo más que proponer, se revisará y aceptarán las propuestas de todos los actores de justicia, porque todos deben tener una voz para mejorar el sistema.



La funcionaria federal explicó que en este momento se trata de ideas, asegurando que no habrá imposiciones y recordó hay 12 instituciones que deben tener voz.



Téllez Martínez señaló que este día se instaló la Comisión Intersecretarial para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal en el Estado.



Expuso que desde 2008, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia penal, no hubo una buena coordinación y no se le dio voz a todos.



"Lo que está haciendo Veracruz es reconstruir y hacer una buena coordinación entre autoridades", dijo.



Asimismo, mencionó que a partir de ahora, se irá analizando el estado que guarda todo aquello que tiene que ver con el sistema, como infraestructura y capacitación, entre otros y con ello, poder ayudar al Estado.



"Habrá recursos de acuerdo a las necesidades que nos comenten, se otorgarán, por supuesto que sí", subrayó.



Instalan Mesa Intersecretarial de Justicia



Por otra parte, la directora de Consolidación de Justicia señaló que Veracruz es el único Estado del país que mediante decreto instaló la Mesa Intersecretarial de Justicia.



En entrevista realizada en Palacio de Gobierno, este jueves en Xalapa, al salir del encuentro que presidió el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, la funcionaria federal atestiguó la instalación y reconoció la importancia que el Gobierno de Veracruz plantea en esta materia.



“Se trata de una Mesa Intersecretarial para la Construcción del Sistema Penal; Veracruz es el único Estado que tiene el compromiso tan fuerte que decretó esta instalación de mesas de justicia”, apuntó.



Téllez Martinez explicó que a través de estas mesas se coordinarán todas las instancias que intervienen en el sistema, para mejorar la impartición de justicia en el Estado.



“Eso se traduce en un compromiso, están todas las instancias que tienen que ver con el sistema de justicia y se trata de una coordinación entre ellos para mejorar y solucionar el sistema de justicia”, mencionó.



De igual modo, explicó que el objetivo es consolidar el sistema de justicia penal en el país, a nivel federal, estatal y municipal, donde desde la SEGOB se analizarán las diversas propuestas para mejorar este sistema.