Se escuchó a expertos para “Plan B” sobre movilidad en Xalapa: Ahued

Ante las quejas de urbanistas y arquitectos sobre la obras prevista para Xalapa del “Plan B” que recientemente anunció el Gobernador de Veracruz en la avenida Lázaro Cárdenas para solucionar el congestionamiento vehicular, el alcalde Ricardo Ahued aseguró que sí escuchan la opinión de los expertos, ya que tienen la participación ciudadana sobre el tema de obras.“Está en proceso, como bien lo dicen y tienen razón, el estudio para hacer la inversión de acuerdo al recurso y que se genere la solución. En Xalapa y los 11 municipios vecinos la vialidad es un tema más serio, es un tema de inversiones muy fuertes, sin embargo teníamos rato que no se movía el tema de la inversión”.Sostuvo que el eje de Lázaro Cárdenas ya no soporta el tráfico que se origina de los 11 municipios aledaños. Expuso que estos mueven la economía de la capital por lo que se debe tener una mejor infraestructura de carreteras.Ahued Bardahuil mencionó que ante las peticiones de expertos para que se priorizara el transporte público por encima de la ampliación de carriles en Lázaro Cárdenas, aseguró que la inversión de la obra si traería beneficios a la capital, por lo que el transporte público podría ser un tema a tratar en un futuro.“Evidentemente la modernización del autotransporte y otras cosas serían también en su momento. Hay que ser conscientes de los recursos que tienen tanto el Estado como el municipio. Pero en esta recta, creo que obras importantes como los grandes colectores y otros dos que va a hacer el Gobierno del Estado, (permitirán) a Xalapa hacer obras para vialidad con sus recursos”.Añadió que para esa obra se llevan a cabo reuniones con Desarrollo Urbano, con Obras Públicas, con la parte técnica del área del Estado para tomar la mejor decisión.El Alcalde destacó que la obra que el Gobernador del Estado mencionó y que está en espera de ser aprobada implicaría la ampliación de varios tramos de Lázaro Cárdenas que generan “cuellos de botella”.“Tal vez no les dé a ellos tiempo ni recurso para modificar el puente, pero una vez ampliando todos esos conceptos como que se acerca más la posibilidad de enderezar la parte de ese puente de la desincorporación de Murillo, ya que abrirían otro carril más para dar la vuelta a la derecha. (Estas) obras son bienvenidas, son inversiones que no tendría el recurso el municipio pero creo que están haciendo todos los estudios correspondientes”.Por otro lado, ante las quejas de expertos externos al Gobierno dijo que es Justo que se al escuchados, por lo que dijo ser bienvenidos expertos, consejos y profesionales de colegios.Ricardo Ahued previó que de ser aprobado el proyecto se buscaría la renovación de Lázaro Cárdenas con la inversión por parte del estado, junto con inversión municipal.“Veré si Xalapa tiene el recurso suficiente y lo inyectamos, tenemos tiempo todavía pero ya está muy avanzado, inclusive hay una proyección con la incidencia vehicular y aparte con la obra que va a hacer el señor gobernador, ya teniendo los carriles ampliados creo que pudiera facilitar que se pudiera modificar, en eso estamos”, concluyó Ricardo Ahued.