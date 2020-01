Se espera cencellada y heladas en próximas horas, en Veracruz

Condiciones de bajas temperaturas y de posible generación de escarcha, cencellada y heladas, previó la Secretaría de Protección Civil (PC) durante las próximas horas.



Además, prevalece la posibilidad, relativamente baja, de caída de nieve y aguanieve a mitad de semana en las cimas de montañas veracruzanas, indicó la analista del Centro de Estudios Meteorológicos de la Secretaría de Protección Civil (PC), Yazmín Cordoba.



"No descartamos la presencia de cencellada en las Altas Montañas, además de la probable caída de nieve y aguanieve en el Pico de Orizaba", dijo en alusión a las condiciones de fin de semana.



Detalló que en el caso del litoral de Veracruz, se alerta de lluvias abundantes en las zonas norte y sur.



Además de viento de "Norte" en la línea de costa central, con rachas de entre 65 a 75 kilómetros por hora.



Por lo anterior, la meteorológa advirtió de posibles condiciones de destechamiento de casas y caída de árboles, estructuras, carteleras publicitarias y postes de luz.



Las condiciones disminuirían durante sábado al anochecer y el domingo al mediodía, dándose una ligera recuperación de las temperaturas.



En todo caso, se aclaró que las probabilidades de que haya nieve no es alta.



Sin embargo, el subcoordinador de Pronóstico Estacional y Meteorológico, Federico Acevedo, observó que los pronósticos indican un alto ingreso de humedad entre el 4 y el 5 de febrero.



"Este contenido de humedad, que se ve bastante fuerte en niveles altos, no va a estar asociado a nubosidad de niveles bajos, porque podría haber surada y puede contribuir a que no haya mucha nubosidad a niveles bajos" dijo.



A lo que indicó que, entre el 4 y el 5, no se descartan una probabilidad de caída de nieve y aguanieve, debido a la previsión de bajas temperaturas en lo más alto de Cofre de Perote y Pico de Orizaba.



"Hay que esperar a que esos pronósticos se actualicen y ver si se mantienen" añadió.