Se están descuidando escuelas ante la pandemia, señala titular de la SEV

El pago de cuotas escolares no deberá ser condicionado, debe haber consenso con la sociedad de padre de familia ante la pandemia que se está viviendo a fin de no afectar a nadie, señaló el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García.



"Desafortunadamente con esta de la pandemia las escuelas están muy descuidadas, en algunos lugares no se ha dado el mantenimiento adecuado, es una organización entre directores, administrativos, maestros y padres para mantener en buenas condiciones la escuela, tan es así que varios funcionarios están ayudando a chapear".



El llamado a los directivos de escuelas es ser mesurados en las aportaciones voluntarias que se vayan a dar en las escuelas, pues es difícil la situación económica por la contingencia de COVID y no condicionar el pago.



El secretario estuvo en la zona centro para colocar la primera piedra de la obra de construcción del Conalep Córdoba plantel 338.



El predio de tres hectáreas fue donado por el grupo Beta San Miguel y tiene un valor de 22 millones de pesos, según señaló Escobar García.



Actualmente tienen una matrícula de 107 alumnos pero en 2022 pretenden alcanzar 800 alumnos de la zona centro.