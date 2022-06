Se estima aplicar dosis antiCOVID de refuerzo a 10 mil menores de Xalapa

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en el Estado, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, estimó que la segunda dosis de la vacuna antiCOVID dirigida a menores xalapeños de 12 a 14 años de edad, será aplicada a unos 10 mil asistentes.Desde el gimnasio Omega, donde este lunes se realiza la jornada de vacunación, el delegado comentó que junto con los otros seis municipios (Veracruz, Boca del Río, Córdoba, Orizaba, Poza Rica y Coatzacoalcos) la cifra total esperada sería de 40 mil menores.Además, anunció que el miércoles comenzará el reforzamiento en Minatitlán, tentativamente en la sede del Instituto Tecnológico de ese municipio.Destacó que desde el inicio de la inoculación contra el SARS-COV-2 en el año 2020, en Veracruz se han aplicado 12.5 millones de vacunas, entre primeras y segundas dosis, así como refuerzos (estos últimos a mayores de 60 años)."El llamamiento a la población es que no dejen de acudir a la vacuna. Los que no se han vacunado, que no han recibido ninguna dosis, son los de más riesgo y todas las personas con comorbilidad, mayores de 60 años. Los refuerzos son importantes, se requiere que el sistema inmunológico esté protegido", manifestó.Mencionó que es una "minoría" los veracruzanos que no se han inoculado contra el Coronavirus, ubicándolos entre un 13 o 14 %; mientras que en el caso de los menores de edad, este número se ubica en un 50 %."A su cuarta vacuna, segundo refuerzo, un 65 % o 66 % de adultos mayores han acudido, todavía faltan algunos de tener su segundo refuerzo", puntualizó al recordar que para ellos seguirá la vacunación permanente en los centros de salud y hospitales.Además, aclaró que se aplicará un segundo refuerzo a los mayores de 18 años cuando la campaña nacional de vacunación así lo instruya, por ahora es sólo para mayores de 60 años, al ser una población de mayor riesgo.