Se filtra información de Contraloría de Veracruz; sospechan sobornos

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, reveló que se ha detectado la filtración de información al interior de esta dependencia para beneficiar a personas sujetas a investigación, con la presunción de que pueda haber dádivas en especie o dinero.Dijo que, de comprobarse que un funcionario incurre en este tipo de irregularidades, al menos procede el despido de los funcionarios involucrados y también se puede recurrir a otras instancias legales.“La filtración de información es cuando nosotros en la operación tenemos datos, tenemos cifras, tenemos nombres y de repente, por alguna persona que pueda estar involucrada dentro de estas investigaciones, solicita información de afuera; va con el personal de adentro, hay una presunción de que pudiera tener un intercambio, que pueda tener alguna dádiva en especie o en algo financiero y le soltaban la información”, dijo.Dijo que funcionarios generalmente buscan estos datos para saber sobre un asunto en el que están involucrados, de ahí que la Contraloría y los directores de área deben de vigilar para evitar este tipo de irregularidades.“(Es información) a las personas interesadas, podrían ser medios; podrían ser las personas que están en la investigación, los abogados que les llevan los casos a las personas que están dentro de las investigaciones, o sea, eso se hace; es muy común dentro de las áreas jurídicas no sólo de la administración pública estatal, de cualquier otra administración precisamente por el tipo de documentos legales es que la información pudiera a lo mejor tomar decisiones con esos datos”, añadió la contralora.Santoyo Domínguez ejemplificó que también existe información filtrada con el fin de buscar desacreditar, tal es el caso de la supuesta orden que dio como Contralora General para que funcionarios adquirieran boletos para el Concierto por la Educación que organizó la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), apuntando que ella únicamente “invitó” a los trabajadores a apoyar esta causa.“Fue una mentira, yo nunca obligué a nadie a lo de los boletos de la SEV; creo que cuando uno está en un equipo y hay algo que apoyar lo apoya con gusto”.“No hubo nunca una obligación de una compra de un boleto pero la persona que filtró esa información, esa persona sí lo hizo con una intencionalidad y esa persona ni siquiera había solicitado la invitación de comprar el boleto, no se le había invitado a comprarlo pero vio la oportunidad, se lo pidió (la invitación para acudir al evento) al jefe de su jefe y entonces le tomó la foto y fue lo que filtró”, acusó.La Contralora reconoció que siempre habrá riesgo de que ocurra la filtración de información, por ello se debe de actuar como corresponda.“Los riesgos están latentes pero si se determinara que alguien filtró la información y que eso afecta los procedimientos, tendrá que cargar además con la responsabilidad de haber tomado una información que no era para esa persona, además tendrá que, si se cae un procedimiento, tendrá que cargar con la responsabilidad de ese procedimiento”.En otro tema, cuestionada sobre la salida de exdirector de Transparencia y Anticorrupción de la Contraloría, Miguel Ángel Vega García, aseveró que no dio los resultados esperados y confirmó que el exfuncionario está sujeto a una investigación.“Como está la investigación no podría decir el resultado; pero independientemente, la salida se dio prácticamente porque llevamos todas las áreas de la Contraloría cierto ritmo en productividad. Había muchos rezagos, creo que se seguía filtrando información, o sea no sabíamos de dónde y creo que la falta de control también es responsabilidad de los que somos titulares de las áreas”.“Entonces, con lo que respecta a su salida, bueno pues prácticamente fue por la falta de resultados o de productividad; teníamos también muchos rezagos, probabilidades de prescripciones y entonces necesitábamos estar ahorita con un equipo más dinámico”, refirió.