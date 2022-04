Se habla de las desapariciones, “pero no sobre las localizaciones”: Fiscal de Veracruz

La fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadans, indicó que se da más relevancia a la cifra de desapariciones que a las localizaciones que se logran, pero la Fiscalía atiende todo tipo de desapariciones conforme al protocolo.Cuestionada sobre la cifra de 450 menores desaparecidos en los últimos dos años en el puerto de Veracruz, de los cuales 30 por ciento no ha podido ser hallados, según informó el regidor de aquel Ayuntamiento, Sebastián Cano Rodríguez, la Fiscal minimizó el tema.“Muchas veces se comenta sobre las desapariciones, pero no sobre las localizaciones”, de las cuales dijo no tener cifras, pero calculó que representan un 60 por ciento.La Fiscal apuntó que en estos casos se trabaja con la Comisión de Búsqueda y “lo que le puedo decir es que tenemos un total compromiso con la ciudadanía y las familias”.Aseguró que el Centro de Identificación Genética de Nogales ha sido de gran ayuda para lograr la identificación de cuerpos y este mismo jueves inauguraría una ampliación del Semefo de Córdoba.Indicó que en la procuración de justicia hay un nuevo rostro y nunca antes se había visto ese compromiso de las autoridades, tanto en este caso como en los feminicidios.Aunque a la fiscal se le cuestionó el por qué nunca se ha reunido con el Colectivo de Desaparecidos Orizaba-Córdoba, no respondió y se dirigió al estrado desde el que el gobernador Cuitláhuac García y el alcalde Luis Alfredo Cruz López encabezaron el acto conmemorativo por la Batalla de las Cumbres de Acultzingo.