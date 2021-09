Se hace pasar por empleado del Ayuntamiento de Tlapacoyan para estafar a ciudadanos

El Ayuntamiento de Tlapacoyan, que preside Ofelia Jarillo Gasca, alertó de la presencia de una persona que se hace pasar como empleado municipal para estafar a ciudadanos de colonias y comunidades.



Aclaró que no se ha autorizado a ningún empleado solicitar cobros a nombre del Ayuntamiento.



De acuerdo con versiones de algunas personas que ya fueron sorprendidas, el falso empleado municipal porta documentación apócrifa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para solicitar dinero para detener procesos de embargos de bienes muebles.



A los ciudadanos que entregan dinero se les entrega documentación membretada del SAT y se les pide que acudan al Palacio Municipal para concluir con los trámites.



Al llegar al Palacio Municipal, a la oficina a la que son remitidos, son informados que fueron sorprendidos y se les orienta a presentar la denuncia penal correspondiente.



Las autoridades municipales hacen un llamado a la población en general para que no se deje engañar por ese tipo de personas que sólo defraudan a nombre del Ayuntamiento.



“Se informa a la población que el Ayuntamiento no ha autorizado a ninguna persona realizar cobros personales, toda duda o problema que enfrenten tienen que acudir a las oficinas de Palacio Municipal en donde se hacen los tramites directamente, sin intermediarios. Cuida tu dinero y tu patrimonio y denuncia a quien veas que anda sorprendiendo a las personas”, agregó la autoridad municipal.