Se han vacunado a 248 adultos mayores de 60 años en CERESOS de Veracruz

El secretario de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, informó que ya se han vacunado a 248 adultos mayores que se encuentran en centros de readaptación social del Estado.



En conferencia de prensa, enumeró que 60 en el Centro de Readaptación Social de Coatzacoalcos, 19 en el de Cosamaloapan, seis en Huayacocotla, 27 en Misantla, 29 en Papantla, otros 24 en Poza Rica; 35 en el de San Andrés Tuxtla; Tuxpan son 44 y en Pánuco cuatro.



A decir del funcionario estatal, cuando se vacunan a adultos mayores de un municipio y éste cuenta con algún CERESO, se establece una coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública ya sea del Estado o Federal para proceder a la inoculación mediante una brigada especial, toda vez que, por su situación, no pueden salir del penal.



“En resumen se vacunan a la par que el resto de los adultos mayores con 60 años cumplidos, como hemos dicho; ningún adulto mayor se queda sin vacunar”, precisó.



El funcionario estatal pidió a la población continuar con las medidas de protección sanitaria, ya que destacó que hay buenos resultados de todo lo que ha sido la estrategia estatal de lucha contra el coronavirus.



“De ahí lo valioso que sigamos todos con la sana distancia, el uso correcto del cubrebocas, lavado frecuente de manos y cara; todo esto en casa, en los espacios públicos, como las plazas, centros comerciales, establecimientos, transporte público, centros de trabajo y los centros de readaptación social”, expuso.



De igual modo, reiteró que no se debe bajar la guardia, ya que todo está funcionando y se viene a fortalecer con la aplicación de la vacuna; “como ya les he comentado antes, si tiene dudas sobre la vacunación pregunten al personal de salud o del bienestar”.