Se hartan de errores administrativos del Director del ICATVER; exigen su destitución

Por incurrir en errores administrativos y no reportar logros al frente de la dependencia, empleados del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz (ICATVER) protestaron afuera del plantel Xalapa y demandaron la salida del director general, Miguel Ángel Jácome.



Al respecto, el instructor de la Especialidad de Artes Gráficas del plantel ICATVER, Francisco Cárdenas Camarillo, señaló que entre las irregularidades del servidor sobresale el no aportar en tiempo y forma los pagos a los trabajadores.



"Pedimos que se destituya porque ya tiene un año y no ha logrado sacar adelante al Instituto porque hay muchos errores administrativos, con la distribución de los pagos, la nómina está mal, no depositó los aguinaldos como debiera de ser, y el trabajador es la parte más afectada" aseguró.



Debido a la mala administración, trabajadores recibieron comprobantes timbrados del 2019 con el descuento del Impuesto sobre la Renta (ISR) y nuevamente, en 2020, se les intenta aplicar el gravamen.



"No conocemos a fondo que hizo este señor junto con Rafael Landa, en la parte administrativa y hay una evasión fiscal por parte del Director General y estamos preocupados los trabajadores".



Por lo anterior pidió al Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y a la Secretaria del Trabajo, Prevision Social y Productividad Guadalupe Argüelles Lozano el voltear a ver la problemática de los cuarenta trabajadores del plantel Xalapa.



Afirmó que a la par de la remoción debe proceder una auditoría a las finanzas de la dependencia estatal, dado que recordó que la función del Instituto es forjar capital humano competente para el trabajo.