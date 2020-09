Un tráiler de caja seca se impactó contra camión cargado de grava y se incendió; no hay perdidas humanas que lamentar; la carretera quedó cerrada a la circulación.



Esto fue esta mañana sobre la carretera federal a la altura de Rancho Trejo, cuando el tráiler al salir de la autopista y tratar de incorporarse a la carretera federal no lo hizo con precaución y se impactó en ángulo contra el camión torton color azul, que en la defensa dice "Virgo", que bajaba hacia Yanga, cargado de grava.



Por el brutal choque, el tráiler se incendió, provocando pavor entre los automovilistas.



Al lugar llegaron Bomberos de Córdoba, Protección Civil y otros grupos de rescate, logrando sofocar el fuego, incendiándose solamente la cabina del tráiler.



Afortunadamente, no hubo lesionados; sólo pérdidas materiales que alcanzan los 300 mil pesos.