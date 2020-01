Se incendia cocina de restaurante-bar, en Coatza; sospechan que fue provocado

Un incendio provocado a la cocina de la negociación denominada “El Barbas”, arrasó con muebles y hasta una rokola en la esquina de Faisanes y Águilas de la colonia Rancho Alegre I.



Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado y de acuerdo con los cuerpos de emergencia, el hecho fue provocado.



Al lugar arribaron los elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes controlaron el fuego para que no se propagara a las casas vecinas.



El fuego dañó los equipos de refrigeración y de audio, aunque aparentemente no había nadie en el local, pues no está funcionando.



La puerta de madera quedó destruida por el fuego y la estructura de concreto se agrietó a causa del calentamiento.



Cabe señalar que este negocio ya había sido incendiado por desconocidos, años atrás, cuando fungía como negocio de comida denominada “La Jungla”, que era propiedad del director de ornatos del municipio, José López Montúfar.