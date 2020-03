Se incendia corralón de grúas Uribe, en colonia Puerto México, en Coatzacoalcos

Las instalaciones de grúas Uribe en la colonia Puerto México de Coatzacoalcos fueron incendiadas durante la noche de este viernes.



El incidente ocurrió pasadas las 20:00 horas, en la calle Justo Sierra esquina con 18 de Marzo y Bellavista.



A consecuencia del fuego, al menos tres grúas y por lo menos 6 vehículos particulares se incendiaron.



Entre ellos había taxis, mini coppers, chevrolets, entre otras marcas y modelos.



Este incidente provocó varias explosiones por lo que el área fue acordonada varios metros a la redonda para evitar mayores afectaciones a terceros.



Hay que recordar que apenas el 17 de diciembre del 2019 las instalaciones de grúas Vázquez también fueron víctima de un incendio, donde una gran cantidad de coches terminaron en chatarra por el fuego.



Autoridades ya investigan los hechos.



Al respecto, el director de Protección Civil, David Esponda, dio a conocer que el incendio está siendo controlado con la intención de que no se propague.



Añadió que se hacen maniobras para sacar los coches que no fueron afectados y alejar los que sí.



Aclaró que aún se evalúa si se evacuará o no a los vecinos, pese a que no hay riesgo de que el fuego salga del encierro.