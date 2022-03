Se incendia departamento en céntrica calle del puerto de Veracruz

En céntricas calles de la ciudad de Veracruz, se presentó la noche del viernes un incendio, en un conjunto de departamentos, generado en el segundo piso donde una veladora encendida desencadenó el fuego. La vivienda es habitada por un hombre de 71 años de edad.Esto se dio en las calles de Esteban Morales, entre Pino Suarez y Revillagigedo de la colonia Centro en un inmueble con departamentos o cuartos.En el sitio estaba el señor José Manuel M. de 71 años de edad, el cual se dedica a recolectar material reciclable para venderlo.Al parecer no hay luz en el departamento del septuagenario y se alumbró con veladora, pero dicha veladora, se cayó encima de un televisor, avivándose las llamas que se propagaron por las cosas que recicla su morador.El fuego alcanzó ropas, zapatos, cartón, plástico y botellas que habian en el lugar. Entre los vecinos quisieron sofocar las llamas usando un extintor y cubos con agua.Algunos vecinos optaron por salirse caminando. En dichos departamentos habian personas de la tercera edad que se les dificultó moverse para ponerse a salvo.Al punto arribaron los Bomberos Municipales de Veracruz, Protección Civil y Policía Estatal para tomar conocimiento.Los bomberos desplegaron sus elementos y con apoyo de sus mangueras con agua presurizada sofocaron los reductos del incendio en el departamento, hasta quedar todo bajo control.Los vecinos afirmaron que señor José Manuel Merlín está enfermo de sus facultades y a veces inventa cosas y no están muy convencidos que el fuego fuera por accidente.El hombre argumentaba que estaba malo de salud, pues hace como tres días había sido atropellado un carro que huyó. En la emergencia no hubo reporte de heridos o intoxicados quedando todo en daños materiales.