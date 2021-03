Se incendia pastizal en fraccionamiento Puente Moreno, de Medellín

En la parte posterior del fraccionamiento Puente Moreno, en el municipio de Medellín de Bravo, se presentó la noche de este lunes un fuerte incendio de pastizal, generando zozobra entre los vecinos, quienes se organizaron y con cubos con agua, picos y palas combatieron el fuego para alejarlo de los traspatios de sus propiedades; sin embargo, personal de Protección Civil Municipal de Medellín negó que hubiera riesgo alguno para la población.



Esto se dio en el último de los circuitos de la zona residencial de Puente Moreno, en el municipio de Medellín, donde un gran pastizal cobro fuego con mucha fuerza y se aproximó a la zona habitada.



Según el coordinador de Protección Civil Municipal de Medellín, Leopoldo Moreno, el fuego no representa ningún riesgo para la población.



Sin embargo, los vecinos de la zona afirmaron que no se esperaron a que el fuego les llegara al patio, sino que se organizaron y ellos también combatieron el fuego, usando cubos con agua, picos y palas para hacer guardarrayas para que las llamas no avanzaran.



Mientras tanto Protección Civil Municipal no se daba abasto con dos unidades de la dependencia para combatir el incendio.



En apoyo se aproximaron las pipas de Bomberos Conurbados de Boca del Río, cuyos elementos contuvieron el fuego y lo monitorearon hasta que la maleza se quemó por completo y no hubo más hierba seca que agarra fuego.