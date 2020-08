Se incendió Dirección del CETMAR, en Veracruz Puerto

Un incendio en la Dirección del Centro de Estudios del Mar (CETMAR) movilizó a los elementos de Bomberos, la mañana de este miércoles.



De manera preliminar, Protección Civil señaló que el siniestro se pudo deber a que dejaron encendido el sistema de aire acondicionado.



"Cuando llegamos, estaba el compresor de un aparato de aire acondicionado encendido y eso pudo ser lo que inicio el fuego y esto se pudo haber trasladado a la oficina pero aún no se puede confirmar", dijo Alfonso García Cardona, director de Protección Civil.



No hubo personas lesionadas debido a que no hay clases pero fueron los trabajadores de vigilancia quienes se percataron del humo que se originaba de una de las áreas del plantel.



"Hay que ventilar, sacar el humo y ver qué ocurrió", indicó.



El plantel se mantiene acordonado hasta que se pueda realizar la revisión de que no haya riesgos.