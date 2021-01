Se inconforman abogados de Orizaba por nueva suspensión de labores del Poder Judicial

El secretario del Colegio de Abogados de Orizaba Altas Montañas, Juan Oropeza Flores, lamentó que de nueva cuenta dejen de trabajar los Juzgados los días 14 y 15 de enero, pues la labor de impartir justicia sí es esencial.



"Tomando en consideración los 4 días que el Gobernador decretó en la Gaceta Oficial del Estado, es que suspendieron labores. Es una situación que nos viene a pegar de nueva cuenta a todos los abogados, porque las audiencias ya señaladas para esos días se van a suspender".



“Imagínate: uno buscó la audiencia, te la dan, te la cancelan y ahora no sabemos hasta cuándo te la van a volver a señalar. Es una situación lamentable y preocupante porque también los abogados dependemos de las labores de los juzgados y ese es nuestro trabajo".



Apuntó que esta situación también repercute económicamente en las finanzas de los expertos del derecho y añadió que los justiciables están siendo perjudicados porque resienten la lentitud que tienen sus asuntos.



Oropeza Flores indicó no tener conocimiento del cierre de algún despacho de los integrantes del Colegio, sin embargo, considera que sí puede ocurrir con litigantes que comenzaron su carrera profesional, pues al no tener trabajo pero sí pagos por cumplir como una renta, la secretaria, luz, pues no podrán sostener su oficina.